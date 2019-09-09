Garipabadi: UAEK, Amerikan yönetimine bağlı bir kurum değildir

Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı açıkalamda, ABD’lı John Bolton’un UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın Tahran ziyareti ile ilgili iddiasına yanıt vererek Ajansın Amerika’ya ait bir kurum olmadığını ve Bolton’un ajans yetkililerinin ziyaretlerinin gündemine belirleyemeyeceğini söyledi.

Garipabadi, Cornel Feruta'nın Tahran ziyaretinin iki tarafın normal işbirliği çerçevesinde olduğunu belirterek, İran’ın gizli nükleer faaliyet iddiasını reddederek, ziyaretinin Bolton’un isteminin aksine özel gündemi olmadığını ve ziyarette taraflar arasındaki normal gündemlerinin gözden geçirildiğini söyledi.

Garipabadi, İran’ın ajans ile yapıcı ve faal çalışmaları ve işbirliği yönündeki halel ve sapmanın tahrip edici olacağını ve İran’ın uygun tepkisi ile karşılaşacağını söyledi.

Ajans tarafından da dün yapılan açıklamada, UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın Tahran ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Dışişleri Bakanı Cevad Zerif ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Açıklamda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasında, Fruta'nın İran'a yaptığı son ziyaret vesilesiyle koruma önlemleri anlaşmaları ve ek protokollerin uygulanması ile ilgili işbirliğinin sürekliliği vurgulandı.

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2012