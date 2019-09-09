8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün

O dönem zaman içinde halkın Şahlık rejimi aleyhindeki gösterileri artmaktaydı ve 4 Eylül tarihinde halkın Ramazan Bayramı dolayısıyla yürüyüşleri sonrası İran genelinde bu trend ivme kazanmaktaydı.

Mevcut yönetin gösterilerin artmasından vahşete kapılarak, hızlı bir şekilde 8 Eylül’ün sabah saatlerinden sıkıyönetim ilan etti fakat göstericiler bundan haberdar değillerdi.

8 Eylül sabahından Tahran halkı Cuma Namazı ve gösterilere katılmak için sıkıyönetim ilanından habersiz Jale Meydanına doğru hareket etti.

Askeri komutanlar halkı gürünce onlara doğru ateş açtı, sıkıyönetim komutanlığı olayda 87 kişi hayatını kaybetti dese de orada bulunan Fransız Felsefezi Mişel Foko olayda 4 bin kişinin öldüğünü ilan etti.

Kanlı 8 Eylül olayının önemli sonuçları vardır, bu olay İran halkının Şah Rejimi ile mücadele iradesini güçlendirmenin yanında bir dizi yeni gösterileri diğer kentlerde tetikledi. Bu olay sonrası Şah Rejimine bağlı askeri güçlerin çoğunda ciddi kopmalar yaşandı ayrıca bu olay İran ve dünya kamuoyunu sarsarak rejim aleyhindeki mücadeleyi tetikledi.

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2012