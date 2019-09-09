9 Eyl 2019 10:28
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News Code: 83470322
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8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün

8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün

Tahran, IRNA- Kara Cuma diye bilinen ve birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan 8 Eylül 1978 günü gerçekleşen yürüyüşü İran halkının şahlık rejimi aleyhindeki mücadelesinde bir dönüm noktasıydı ve kendine has özelikleri ile Şah döneminin sona ermesini hızlandırdı.

O dönem zaman içinde halkın Şahlık rejimi aleyhindeki gösterileri artmaktaydı ve 4 Eylül tarihinde halkın Ramazan Bayramı dolayısıyla yürüyüşleri sonrası İran genelinde bu trend ivme kazanmaktaydı.

Mevcut yönetin gösterilerin artmasından vahşete kapılarak, hızlı bir şekilde 8 Eylül’ün sabah saatlerinden sıkıyönetim ilan etti fakat göstericiler bundan haberdar değillerdi.

8 Eylül sabahından Tahran halkı Cuma Namazı ve gösterilere katılmak için sıkıyönetim ilanından habersiz Jale Meydanına doğru hareket etti.

Askeri komutanlar halkı gürünce onlara doğru ateş açtı, sıkıyönetim komutanlığı olayda 87 kişi hayatını kaybetti dese de orada bulunan Fransız Felsefezi Mişel Foko olayda 4 bin kişinin öldüğünü ilan etti.

Kanlı 8 Eylül olayının önemli sonuçları vardır, bu olay İran halkının Şah Rejimi ile mücadele iradesini güçlendirmenin yanında bir dizi yeni gösterileri diğer kentlerde tetikledi. Bu olay sonrası Şah Rejimine bağlı askeri güçlerin çoğunda ciddi kopmalar yaşandı ayrıca bu olay İran ve dünya kamuoyunu sarsarak rejim aleyhindeki mücadeleyi tetikledi.

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2012

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