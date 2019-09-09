Zarif: Mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmeli

Zarif yaptığı açıklanmada yabancılar ve mütecavizlerin Afganistan’daki yeni durumu su istimal ederek o ülkede yeni bir öldürme ve kan dökme devri başlamaları yönünde ikazda bulundu.

Zarif, tüm çatışan taraflardan sükunetlerini korumalarını isteyerek, daimi bir ateşkes elde edene kadar sivillerin öldürülmelerinden kaçınmalarını istedi.

Zarif, İran’ın Afganistan’ın egemenlik haklarını saygısını yineleyerek, komşularla birlikte kan dökülmesini durdurmak için tüm Afganlı gruplarla istişare ve müzakerelere hazır olduğunu ve bu yönde hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.

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2012