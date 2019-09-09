9 Eyl 2019 10:01
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News Code: 83470303
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Zarif: Mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmeli

Zarif: Mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Afganistan’da mevcut durumdan dolayı kaygılarını belirterek, mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmelerini istedi.

Zarif yaptığı açıklanmada yabancılar ve mütecavizlerin Afganistan’daki yeni durumu su istimal ederek o ülkede yeni bir öldürme ve kan dökme devri başlamaları yönünde ikazda bulundu.

Zarif, tüm çatışan taraflardan sükunetlerini korumalarını isteyerek, daimi bir ateşkes elde edene kadar sivillerin öldürülmelerinden kaçınmalarını istedi.

Zarif, İran’ın Afganistan’ın egemenlik haklarını saygısını yineleyerek, komşularla birlikte kan dökülmesini durdurmak için tüm Afganlı gruplarla istişare ve müzakerelere hazır olduğunu ve bu yönde hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.

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2012

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