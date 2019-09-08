8 Eyl 2019 22:48
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Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü

Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü

Tahran, IRNA- Hürriyet Gazetesi, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının Suriye anayasa inceleme komitesi hakkında görüştüğünü yazdı.

Zarif ve Çavuşoğlu yaptığı telefon görüşmesinde Astana süreci hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Astana süreci Suriye krizini sona erdirmek amacıyla Ocak 2017’de İran, Rusya ve Türkiye tarafından başlatıldı.

Astana toplantısında imzalanan anlaşmanın şartlarından biri, yeni bir Suriye anayasası hazırlayacak bir komite oluşturulmasıydı.

Suriye Anayasa Komitesi'ndeki katılımcı listesinin neredeyse kesinleştiği bildirildi.

Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi geçtiğimiz ay Suriye Anayasa Komitesinin bu yıl Eylül ayının sonuna kadar kurulacağını bildirdi.

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