Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü

Zarif ve Çavuşoğlu yaptığı telefon görüşmesinde Astana süreci hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Astana süreci Suriye krizini sona erdirmek amacıyla Ocak 2017’de İran, Rusya ve Türkiye tarafından başlatıldı.

Astana toplantısında imzalanan anlaşmanın şartlarından biri, yeni bir Suriye anayasası hazırlayacak bir komite oluşturulmasıydı.

Suriye Anayasa Komitesi'ndeki katılımcı listesinin neredeyse kesinleştiği bildirildi.

Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi geçtiğimiz ay Suriye Anayasa Komitesinin bu yıl Eylül ayının sonuna kadar kurulacağını bildirdi.

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