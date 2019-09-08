İran Milli Basketbol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı

Dünya Kupası yarışmasının ardından Asya kıtasının nitelikli Olimpiyat takımını belirleyen İran - Filipin ve Çin - Nijerya arasındaki maç aynı anda başladı ve Çin, Nijerya'ya yenildi.

İran ile Filipin arasındaki maçtaki büyük puan farkından ve bu maçta ülkemizin kesin kazancından dolayı, kıta kotasını kazandı.

Millilerimiz Filipin takımını 95-75 yenerek 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak.

Basketbolcularımız bu başarıyla 12 yıl sonra Olimpiyat Oyunlarına katılabilecek.

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