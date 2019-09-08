UAEK: İran ile işbirliğimiz devam edecek

Uluslararsı Atom Enerjisi Kurumu internet sitesinde yayınlanan habere göre, UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın Tahran ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Dışişleri Bakanı Cevad Zerif ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasında, Fruta'nın İran'a yaptığı son ziyaret vesilesiyle koruma önlemleri anlaşmaları ve ek protokollerin uygulanması ile ilgili işbirliğinin sürekliliği vurgulandı.

Feruta, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam ve zamanında işbirliği yapması gerektiği ifade edildi.

Feruta, UAEK müfettişlerinin faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız ve güvenlik standartlarına uygun olarak yapıldığını belirtti.

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