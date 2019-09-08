İran Dışişleri Bakanı, UAEK'ye profesyonel ilkeleri gözetmesi çağrısında bulundu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta ile görüştü.

Zarif, UAEK Geçici Başkanı ile yaptığı görüşmede İran'ın nükleer anlaşmanın 36. fıkrası uyarınca AB'nin taahhütlerini yerine getirmemesine karşılık İran'ın bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azalttığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı da sabah saatlerinde UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta ile bir araya geldi.

UAEK Geçici Başkanı, Ajansın güven oluşturma çabalarına değindi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de, nükleer anlaşmanın tek yönlü olmadığına dikkati çekerek, 'Bu yolun iki yönlü bir yol olması gerekiyordu. Tek yönlü olsaydı, İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma taahhütlerini üç defa azalttığı gibi, kesinlikle doğru zamanda doğru kararları almaya devam edecek’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489