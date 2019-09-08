Umre zairleri Sefer ayından sonra Suudi Arabistan'a gidecek

Suudi Arabistan dönüşü Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda İrna muhabirine açıklamalarda bulunan İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alirıza Reşidiyan, 'Umarım Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, önümüzdeki 15 gün içinde görüşmelerin yanıtını verir ve bu durumda Sefer ayından sonra umre zairleri bu ülkeye umre hac ziyareti için gidebilir' ifadesini kullandı.

İranlı zairlerin güvenliği ve huzurunun sağlanmasının garantiye alınması koşulunun Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nca kabul edildiğine değinen Reşidiyan, 'İranlı zairlerin umre ziyaretleri sırasında konsolosluk hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir. Ayrıca bu ülkede bir konsolosluk açılmasını diğer taleplerimiz arasında yer alıyor' diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın İran'ı ziyaret eden vatandaşları için ağır yasa ve kurallar getirdiğine dikkati çeken Reşidiyan, Suudi turist ve dini zairlerin İran'a gelmesinden memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

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