İran Milli Karate Takımı, Dünya Karate Ligi'nde ikinci sırada yer aldı

Japonya’da düzenlenen 2019 Dünya Karate Ligi’nde İran kumite ve kata kategorilerinde erkekler ve kadınlar dalında rakipleri ile karşılaştı.

Bu şampiyonada Japonya 8 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazanark ilk sırada yer aldı.

İran Milli Karate Takımı kadınlar ve erkekler kategorisinde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ikinci oldu.

Azerbaycan ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü sıaraya yerleşti.

Kadınlar kumite dalında Sara Behmenyar altın, erkekler kumite dalında Mecid Hasanniya ile Behmen Asgeri birer bronz ve Zebihullah Purşeyb ile Salih Ebazari İKİŞER gümüş madalyayı boynuna taktı.

Dünya Karate Ligi 7-8 Eylül tarihleri arasında 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi.

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