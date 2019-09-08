İranlı karatciler 2 gümüş madalya kazandı

79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla 7 Eylül’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayan Dünya Karate Ligi bugün sona erdi.

2019 Dünya Karate Ligi’nde İran kumite ve kata kategorilerinde erkekler ve kadınlar dalında rakipleri ile karşılaştı.

Bugünkü maçlarda İran Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb -84 kg’de Fransa, Kosova, Belarus ve Hırvatistan’dan karatecilere karşı sahadan galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Ancak finalde Japon rakibine 1-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Diğer karatecimiz Salih Ebazeri 84 kg’de Mısırlı, Cezayirli, Fransız ve diğer karateceimizi Seccad Genczade’yi yenerek finale yükselmeyi başardı.

Ebazeri, finalde Alman rakibine 1-0 yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar kumite dalında daha önce Sara Behmenyar altın ve erkekler kumite dalında Mecid Hasanniya ile Bahmen Asgeri birer bronz madalya elde etti.

İran Milli Karate Takımı kadınlar ve erkekler kategorilerinde bu şampiyonada şimdiye kadar 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

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