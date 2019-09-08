Nükleer anlaşma tek taraflı yol değildir

Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Geçici Başkanı Cornel Feruta ile bir araya gelen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 'AB, ABD'nin boşluğunu doldurması gerekiyordu, ancak maalesef vaatlerini yerine getiremedi' diye konuştu.

Salihi şu ifadeleri kullandı:

'Hatta daha da kötüsü, AB Sözcüsü'nün İran'ın bağlı kaldığı sürece nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylediğini duyduk.

AB, neye bağlıdır? Taahhütsüzlüğe mi taahhüt ediyor? Şaşırıyorum. Eğer taahhütsüzlüğe taahhüt etmişlerse buna katılıyoruz. Gerçekten AB yetkilileri maalesef şimdiye kadar böyle yapmışlardır.'

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Geçici Başkanı Feruta da bu görüşmede yaptığı açıklamada, UAEK'nin baskılardan etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

UAEK'nin bağımsız, tarafsız ve profesyonel yaklaşımını koruyacağına değinen Feruta, 'Bu bizim saygınlığımı yükseltiyor. UAEK olarak İran'la iş birliğine bağlıyız ve profesyonel ve tarafsız biçimde işimizi sürdürmek istiyoruz. Biz sorumluluklarımızı yerine getirirken, baskılardan etkilenmeyiz'. diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489