Rezevi Horasan'da Türk turist sayısı %90 arttı

Türkiye'nin yeni Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu'yu makamında kabul eden İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Ofisi Başkanı Gulamabbas Erbab Halis, İran'ı ziyaret eden Türk turistlerin yüzde 20-30'lul bölümünün Meşhed başta olmak üzere Rezevi Horasan ilindeki turistik, dini ve kültürel cazibeleri gezdiğini belirtti.

Geçtiğimşz yıl Türkiye'den 600 bin turistin İran'a yolculuk yaptığını dile getiren Erbab Halis, bu rakamın bir önceki yılda 250 bin düzeyinde olduğunu açıkladı.

İran'ın Türkiye ile iyi ilişkiler barındırdığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Ofisi Başkanı Erbab Halis, 'Türkiye başkent Tahran'daki büyükelçiliğinin yanı sıra Tebriz, Urmiye ve Meşhed'de başkonsolosluğa sahip. İran da başkent Ankara'daki büyükelçilikle birlikte Trabzon, Erzurum ve İstanbul'da başkonsoloslukları ile faaliyet ediyor' dedi.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, iki ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki tarihi ilişkileri ışığında çok özel önem arzediyor' dedi.

Rezevi Horasan ili ve özellikle Meşhed kentinin turistler için büyük potansiyelleri olduğuna dikkati çeken Topçu, Firdevsi ve Ömer Hayyam gibi İranlı şahsiyetler ve Hacı Bektaş Veli gibi Türk şahsiyetlerinin Horasan'da yer almasının Türk turistleri çekmek için büyük ögeler olduğunu söyledi.

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