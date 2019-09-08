İran'ın kukla oyunu Bursa festivalinde yer alacak

Direhşeng Kukla Oyunu senarist ve yöneticisi Alirıza Ağayi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Barış ve dostluk temalı bu sessiz kukla gösterisi, 5 kişilik Şaperek gurubunca sahnelenecek' dedi.

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları'nın 50 yıllık geçmişi ile dünyanın en önde gelen kukla gösterisi festivallerinden biri olduğuna işaret eden Ağayi, festivalin 12-19 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden 10 kukla gösterisinin gençler ve çocuklar dalında yarışacağını kaydeden Ağayi, İran'dan Direhşeng isimli kukla gösterisinin bu festival için seçildiğini dile getirdi.

Direhşeng bugüne kadar Hindistan ve İran'da çeşitli festivallere katılarak ödüllere değer görüldü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489