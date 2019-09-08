Zarif: Bay Pompeo, haraç net olarak nedir?

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Zorbalık, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmek ve bu karara saygı duyan herkesi cezalandırmak mıdır?' ifadesini kullandı.

Zarif paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Haraç, petrolü çalmak için rüşvet teklifinde bulunmak ve bu rüşvet teklifini kabul etmeyenleri yaptırım listesine koymak mıdır?'

Veya haraç, İran'ın teslim olmaması durumunda İran halkını aç bırakmak mıdır?

Bunlar mı haraca kesmek midir nükleer anlaşma çerçevesinde telafi edilecek yasal eylemler mi haraca kesmektir?!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, İran’ın nükleer araştırma ve geliştirme konusundaki tüm kısıtlamaları ihlal ettiğini iddia etmişti. Pompeo'nun iddiasına göre, İran'ın yüksek miktarda uranyum zenginleştirme kapasitelerini sürdürmesi, 2015 nükleer anlaşmasının asıl zayıflığına işaret ediyor.

Pompeo, ‘İngiltere, Fransa ve Almanya ve aslında tüm uygar milletler, İran'ın nükleer şantajına karşı kararlı bir şekilde davranacak’ demişti.

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