8 Eyl 2019 10:38
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News Code: 83469106
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Zarif: Bay Pompeo! Uygar olmak nedir hiç biliyor musun?

Zarif: Bay Pompeo! Uygar olmak nedir hiç biliyor musun?

Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya hitaben, 'Bay Pompeo! Uygarlık nedir hiç biliyor musun?' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Uygar olmak, suçsuz insanları öldürmek için düğünleri dronelarla bombalamak mıdır?' ifadesini kullandı.

Zarif paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Uygar olmak, açık denizlerde korsanlık mıdır?

Acaba insanlık dışı savaşlar başlatmak için bir bölgeye ölümcül silahlar vermek midir?

Veya uygar halk, yüzyıllardır hiçbir kimseye saldırmayan binlerce yıllık bir halk mıdır?'

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