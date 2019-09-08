3 İran bankası dünyanın en iyi İslami bankası arasında

İran Merkez Bankası Para ve Bankacılık Araştırma Merkezi'nin haberine göre Banker Dergisi, İran’ın Garz-ül Hasana Mehr Bankası, Saderat Tose Bankası ve Gerdeşgeri (Turizm) Bankası’nın İslami kurallara işletilen varlıklar olarak büyüme konusunda dünyadaki ilk 10 İslami banka ve finansal kuruluş arasında yer aldığını duyurdu.

İran’ın Garz-ül Hasana Mehr Bankası, tamamen İslami bir banka olarak % 61,1 oranında büyürken, İslami kurallara uygun 3 milyar 878 milyon dolarlık varlığıyla İran bankaları ve dünyadaki tüm İslami kurumların en üst sırasında yer aldı

Saderat Tose Bankası, yüzde 60.05 büyüme 6 milyar 855 milyon dolarlık varlıkla İran bankaları listesinde ikinci sırada ve dünyada dördüncü sırada yer almaktadır.

Öte yandan Gerdeşgeri (Turizm) Bankası ayrıca %52 büyüme ve 6 milyar 312 milyon dolar sermaye ile İran'ın üçüncü İslam Bankası ve dünyanın yedincisi oldu.

Banker Dergisi'ne göre, Türkiye’nin Ziraat Bankası ile Cezayir’in Esselam bankası dünyada sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın 10 tam İslami banka arasında İran’dan üç banka yer alırken, İran, Türkiye, Kuveyt, Bangladeş, Sudan, Umman ve Suriye'den de bankalar yer aldı.

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