İranlı judocu Asya şampiyonu oldu

Kazakistan’da düzenlenen Asya Görme Engelli Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde judocumuz Vahid Nuri, -90 kg’de Kazak, Çinli ve Özbek judoculara karşı zafer kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Nuri dah önce Azerbaycan Judo Büyük Ödül altın madalyası ile Endonezya’da düzenlenen 2018 Asya Oyunları’nın altını madalyasını elde etmişti.
Bu sabah ise Rıza Gulami altın madalya kazanmıştı.
İran Milli Görme Engelliler Judo Takımı'nda Rıza Gulami'nin yanı sıra Said Kuhken, Ali Abbasnejad, Ali Şenani, Vahid Nuri ve Muhammedrıza Hayrullahzade yer aldı. Teknik direktör ise Ferhad Muabi'ydi.
Milli judocumuz Rıza Gulami, 2018 Endonezya Asya Oyunları'nda da bronz madalyayı boynuna takmıştı.
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