Hürmüzgan’da akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir şebeke çökertildi

İran’ın güneyinde yer alan Hürmüzgan İl Sahil Güvenlik Komutanı Albay Hüseyin Deheki gazetecilere yaptığı açıklamada, ele geçirilen mazot değerinin 32 milyar Tümen olduğunu dile getirdi.

Albay Deheki, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu büyük miktarda akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir örgüte mensup üyelerin tespit edildikten sonra, Sirik açıklarında yakalandığını kaydetti.

Çökertilen şebeke üyelerinin 12 kişiden oluştuğunu ve bunların Filipinler vatandaşı olduğunu söyleyen Deheki, Hürmüzgan Sahil Güvenliğin kaçakçılıkla kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini bildirdi.

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