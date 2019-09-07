İranlı karateci Dünya Karate Ligi finaline yükseldi

Japonya’da düzenlenen 2019 Dünya Karate Ligi’nin beşinci aşamasında İran kumite ve kata kategorilerinde erkekler ve kadınlar dalında rakipleri ile karşılaştı.

Bugünkü maçlarda İran Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb -84 kg’de Fransa, Kosova, Belarus ve Hırvatistan’dan karatecilere karşı sahadan galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Purşeyb altın madalya elde etmek için yarın Japon karateci ile mücadele edecek.

Mecid Hasanniya ile Behmen Askeri de sırasıyla -60 ve -75 kg’e üçüncülük için rakipleri ile yarışacak.

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