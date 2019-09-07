ABD, Tahran-Karakas ilişkilerine halel getiremez

İRNA'ya demeç veren Venezuela'nın Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Alcala Cordones, 'ABD'nin İran-Venezuela ilişkilerinin gelişmesini önleme ve iki ülke halklarının refah ve hayatını etkilemeye yönelik tek taraflı eylemleri, iki ülke hükümeti ve halkının ABD emperyalizmine karşı aynı cephedeki konumlarını pekiştirmiştir' dedi.

İran ve Venezuela'nın dünyanın iki önemli enerji kutbu ve OPEC üyesi ülkesi olduğuna dikkati çeken Alcala Cordones, 'Her iki ülke ABD'nin en ağır ekonomik, mali ve ticari yaptırımına maruz kalmasına ve ABD yetkililerinin pratikte İran ve Venezuela'ya karşı ekonomik savaş çanlarını çalmalarına rağmen bu iki ülke, yan yana yer alarak ABD'nin azami baskısını yenebilmişler' diye konuştu.

İran-Venezuela ilişkileri hakkında açıklama yapan Büyükelçi, 'Halihazırda iki ülke diplomatik ve ticari ilişkileri çarpıcı bir biçimde artmakta ve enerji, savunma ve ticaret alanlarında çok yakın iş birliği mevcur' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın tüm alanlarda Venezuela'nın müttefiği ve güçlü bir dostu olarak niteleyen Alcala Cordones, 'İran halkının gelişme sürecini devam ettireceklerinden ve engelleri kaldıracaklarından eminim. İran 5000 yıllık uygarlığı ve turistik cazibeleri ile gezilmesi gereken iyi bir ülkedir' diye ekledi.

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