200 yabancı turist Yezd'de Muharrem yas törenlerine katıldı

İrna'ya konuşan Alirıza Mircelili, yabancıların 30 ülkeden gelerek yakından halkın gelenek göreneklerini gördüğünü ve törenlere katıldığını belirtti.
Dini ziyaretçilerin Muharrem ayının 13. Gününe kadar Yezd'deki matem törenlerine katılacağını açıklayan, yabancı dillere hakim bine yakın din adamının yas törenleri ile kültürel etkinliklerde yabancıları bilgilendirdiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl 30'dan fazla ülkeden 1500 civarında yabancı turist, Yezd'deki Muharrem ayı yas törenlerine katıldı.
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