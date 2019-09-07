İran petrokimya sanayi üretim kapasitesi 100 milyon tona ulaşacak

Erdebil Arta Enerji Petrokimya İşletmesi'nde incelemelerde bulunan Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi Genel Müdürü Behzad Muhammedi, bu sektörün şimdiki kapasitesinin 66 milyon ton olduğunu açıkladı.

Petrokimya ürünlerinin değer açısından 17 milyar dolardan 2021 yılında 24 milyar dolara çıkacağını kaydeden Muhammedi, diğer tesis ve projelerin faaliyete başlaması ile 2025 yılında bu sektörde üretilen ürün değerinin 37 milyar doları bulacağını bildirdi.

Erdebil Arta Enerji Petrokimya Şirketi'nde metanol kapasitesinin günlük 400 ton olduğunu belirten Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi Genel Müdürü Muhammedi, bu projenin gelecek yıl faaliyete bailayacağını sözlerine ekledi.

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