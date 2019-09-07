7 Eyl 2019 12:28
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İranlı görme engelli judocu Asya altın madalyasını kazandı

İranlı görme engelli judocu Asya altın madalyasını kazandı

Tahran, IRNA- İranlı görme engelli judocu Rıza Gulami, Kazakistan'da düzenlenen Asya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalya elde etti.

Kazakistan'da düzenlenen Asya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda judocumuz Gulami ilk olarak Taylandlı rakibini yendikten sonra Kazak judocuyu da yendi.

Gulami final maçında Tavyanlı sporcu ile karşılaşmasında sahadan zaferle ayrılarak altın madalya sahibi oldu.

İran Milli Görme Engelliler Judo Takımı'nda Rıza Gulami'nin yanı sıra Said Kuhken, Ali Abbasnejad, Ali Şenani, Vahid Nuri ve Muhammedrıza Hayrullahzade yer aldı. Teknik direktör ise Ferhad Muabi'ydi.

Milli judocumuz Rıza Gulami, 2018 Endonezya Asya Oyunları'nda da bronz madalyayı boynuna takmıştı.

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