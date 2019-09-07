Rus yetkili: İran'ın nükleer adımı, ABD yaptırımlarına bir yanıttır

Telegram kanalından açıklamada bulunan Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmakla ilgili attığı üçüncü adımı hakkında, 'Bu karar, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yeni yaptırımlar ve AB'nin İran'la mali mekanizmanin kurulması konusundaki başarısızlığına karşı alınmıştır' dedi.
ABD'nin İran'ı nükleer anlaşmadan tamamen çekilmeye mecbur bırakmaya çalıştığına işaret eden Slutkiy, 'ABD, AB'nin İran karşıtı yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesini istiyor' diye konuştu.
Slutskiy ayrıca ABD'nin İran'la doğrudan görüşmeye hazır olduğuna yönelik iddialarının ciddiye alınacak düzeyde olmadığını bildirdi.
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