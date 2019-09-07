UAEK müfettişlerinin İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemesi kısıtlanmayacak

İran'ın bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini düşürme konusunda attığı üçüncü adım hakkında bilgi veren Kemalvendi, 'Şimdilik, nükleer faaliyetlerin şeffaf olması ve UAEK müfettişlerinin İran nükleer tesis ve faaliyetlerine ulaşılabilirliğine dair kısıtlama getirmek istemiyoruz' diye konuştu.

Kemalvendi sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dünden itibaren 20'lik IR6 santrifüjler zincirine gaz enjekte etmeye başladık. Bunun 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan sonra yapılması gerekiyordu, ancak karşı tarafların yükümlülüklerini uygulamaması nedeniyle dün bu işe başladık. 30'luk IR6 santrifüjler zincirine gaz enjektesi de sonraki çalışmalarımızda yer alacak.

Bu işi dün yapmaya başkadık ve bugün UAEK'ye bildirdik. Bu adım, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun artmasına neden olacak.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları kendi sorumluluklarını yerine getirirse, biz de taahhütlerimize geri döneriz. Ancak ileri gittikçe geri dönmemiz zorlaşacak. AB çok süre kalmadığını ve yapılması gereken varsa, kısa zamanda yapılması gerektiğini bilmeli.

Yüzde 20 uranyum zenginleştirmek için yüzde 4.5 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stoğu artmalıdır. Ülke içinde değil %20, daha yüksek düzeyde bile uranyum zenginleştirme kapasite ve gücüne sahibiz.

Yüzde 20 seviyesinde uranyum zenginleştirmeye ihtiyacımız yok. Tercihimiz bir adım daha ileri gitmek ve yüzde 4.5 seviyesinde zenginleştirilmiş uranyum stoğumuzu arttırmaktır.'

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