UAEK geçici başkanının İran ziyareti daha önceden planlanmış

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Bu ziyaret çok önceden planlanmış ve Amano hayatta olsaydı, kendisi Tahran'a gelecekti' diye belirtti.

Kemalvendi'nin açıklamasına göre, Feruta Pazar sabahı başkent Tahran'a gelecek ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştükten sonra Tahran'dan ayrılacak.

Kemalvendi ayrıca İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmadaki üçüncü adımının UAEK müfettişlerinin İran nükleer tesislerini denetleme konosunda her hangi bir kısıtlamaya neden olmacağını vurguladı.

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2012