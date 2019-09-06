Amerika’nın uygulamalarının sonucu İran’ın KOEP’te 3. Adımı getirdi

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltmaya başlamasından iki ay sonra Cumhurbaşkanı Ruhani 3. Adım atılması emrini verdi.

Son haftalarda bazı ülkeler özellikle Fransa’nnın diplomatik çabaları artış göstermekteydi fakat ABD Başkanı Trump’ın mantıksız ısrarları Fransa Cumhurbaşkanının çabalarının boşa çıkmasına sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Ruhani verdiği direktifte bugünden itibaren nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili ülkenin ihtiyaçlarının İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerine getirilmesini istedi.

İran’ın yapacaklarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kuralları çerçevesinde olacağını ifade eden Ruhani, Avrupa’nın önünce taahhütlerine geri dönmeleri için 60 günlük bir süre olduğunu ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerine geri dönmeleri zaman, İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Ruhani, Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası kalan ülkelerin taahhütlerini uygulayamadıklarını belirterek, İran’ın seçtiği yolun da taahhütlerinin düzeyi azaltmak olduğunu ve bunu ilan ettiğini söyledi.

İran daha önce 60 günlük sürelerle zenginleştirilmiş uranyum miktarı ve daha sonra zenginleştirme uranyum yüzdesini arttıracağını ilan etmişti ve bu süreler zarfında Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini bildirmiştir. İran’ın 3. Adımının Wasington’un İran aleyhine özellikle petrol taşıma alanında uyguladığı ambargolardan sadece birkaç saat sonra olması dikkat çekici olaydır.

Ruhani, 3. Adım direktifinde İran Atom Enerjisi Kurumundan özellikler yeni nesil santrifüjler ve zenginleştirme ile ilgili araştırma ve geliştirmeye hız vermesini istedi.

İran’ın ilan ettiği 3. Adımında batı medyası özellikle santrifüjlerin geliştirmesi konusunu öne çıkarmaktadır.

Elcezire kanalı, İrann’ın taahhütlerinden bir bölümünü daha askıya aladığını beirterek, İran’ın baskılara rağmen KOEP’i korumak istediğini ve Avrupa ülkelerinden İran’a daa fazla ekonomik destek vermelerini istediğini ifade etti.

Guardian gazetesi de İran’ın 3. Adımı atma sebebini Amerika’nın Fransa’nın gerginlikleri azaltma yönündeki önerisini dikkate almaması kaynaklı olduğunu yazdı.

Frans 24 bu konu ile verdiği haberde, İran’ın Avrupa ülkelerine nükleer anlaşmayı kurtarmak için iki ay daha fırsat verdiğini bildirdi.

Endonezya ziyaretine başlayan Zarif, Cakarta havaalanında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın 24 saat içinde İran sorunlarını çözebileceğini söylemesi ile ilgili, ‘’Bay Trum en iyisi İran halkına sorun yaratmasın, ne biz kendisinden sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz ne de kendisi bizim sorunlarımızı çözebilir. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltmasının 3. Adımına değinerek, ‘’Avrupalılar, taahhütlerine yerine getirebilmek için Amerika’dan izin almak istiyorlarsa Amerika onlara bu izni vermeyecektir. Amerika politikasını İran’a azami baskı olarak belirlemiştir ve siz bu ülkeden bu baskıyı azaltmayı bekliyorsunuz, Amerika bunu yapmayacaktır. ‘’ dedi.

Zarif, Avrupalılara hitaben, ‘’Sizden bir imtiyaz beklemiyoruz ve Avrupalılar da İran’a lütufta bulunmamaktadır, onlar taahhütlerini yerine getirmeliler, bu taahhütler ne Amerika ile ilgili nede Amerika’nın iznine bağlı değildir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’KOEP’in ikinci ekinin üçüncü bende bu taahhütlerin kaunların uygulanması ve onları sonucu olduğunu belirtmekte ve Avrupalıların taahhütleri Amerika ile ilgili değildir ve Avrupalılar bunu yapmayarak hata yapmışlardır.’’ dedi.

ABD geçen sene Mayıs ayında KOEP’ten ayrıldı ve İran aleyhine tarihte eşi görülmemiş ambargolar uygulamaya başladı.

ABD’nin ayrılması sonrası 3 Avrupa ülkesi İran’dan KOEP’ten kalmasını isteyerek 11 maddelik bir taahhütler listesi sundular ve KOEP ile birlikte bu taahhütleri de yerine getireceklerini bildirdiler.

İran’ın stratejik sabrına rağmen bu taahhütlerin hiç biri gerçekleşmemiştir ve İran Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının birinci yıldönümünde bazı taahhütlerini askıya aldığını bildirdi.

İran aynı zamanda 60 gün içinde Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda bazı diğer taahhütlerini de askıya alacağını duyurmuştu.

Avrupa ülkeleri bugüne kadar vaat ettikleri taahhütlerin hiç birini yerine getirmediklerinden dolayı İran 3. Adımı atarak araştırma ve geliştirme konusundaki taahhüdünü de askıya aldığını bildirdi.

İran, Avrupa ülkeleri ile müzakerelere devam etmeyi ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirdiklerinde birkaç saat içinde taahhütlerine geri döneceğini ilan etmiştir.

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2012