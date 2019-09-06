Zarif: Fars Körfezi güvenliği bölge ülkelerinin işbirliği ile temin edilir

Endonezya’da Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştükte sonra açıklamada bulunan Zarif, yüzyıllardan beri Fars Körfezi güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edildiğini bugün de bu güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliği olmaksızın temin edilemeyeceğini söyledi.

İki ülkenin Filistin meselesindeki ortak görüşüne değinen Zarif, Kudüs’ü Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ve iki ülkenin de bu alanda ortak hedeflerin peşinde olduğunu söyledi.

Marsudi de ülkesinin istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Ortadoğu bölgesi istediğini belirterek, ‘’Dünya barışı Ortadoğu barışı olmaksızın mümkün değildir ve biz tüm ülkelerden Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması için çaba harcamalarını istiyoruz.’’ Dedi.

Ortadoğu’daki ihtilafların diyalog ve ülkelerin egemenlik haklarına saygı ve içişlerine müdahaleden kaçınmakla mümkün olacağını ifade eden Marsudi, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tüm taraflarca tam uygulanmasını istediğini söyledi.

Marsudi, zarif ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konularda görüştüklerini belirterek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek için de çalıştığını söyledi.

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2012