Küba: Amerika’nın İran denizcilik alanındaki ambargoları uluslararası hukuka aykırıdır

Rodriguez Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın, İran’ın petrol nakili kurumları aleyhindeki yaptırımları İranlı ve Suriyeli kardeşlerimizin kaderini etkileyebilir. Amerika’nın İran aleyhideki ambargoları bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. ‘’ diye yazdı.

Rodriguez Çarşamba günü İran’ın Havana Büyükelçisi Reşit Beyat Muhtari ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran’a desteğini bildirdi.

Tahran ve Havana defalarca Amerika’nın mütecaviz politikaları ve diğer ülkeler aleyhine ambargo silahını kullanmasını mahkum etmişlerdir.

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2012