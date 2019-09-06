6 Eyl 2019 10:55
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Küba: Amerika’nın İran denizcilik alanındaki ambargoları uluslararası hukuka aykırıdır

Küba: Amerika’nın İran denizcilik alanındaki ambargoları uluslararası hukuka aykırıdır

Tahran, IRNA- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika’nın İran denizcilik kurumları aleyhindeki ambargolarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Rodriguez Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın, İran’ın petrol nakili kurumları aleyhindeki yaptırımları İranlı ve Suriyeli kardeşlerimizin kaderini etkileyebilir. Amerika’nın İran aleyhideki ambargoları bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. ‘’ diye yazdı.

Rodriguez Çarşamba günü İran’ın Havana Büyükelçisi Reşit Beyat Muhtari ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran’a desteğini bildirdi.

Tahran ve Havana defalarca Amerika’nın mütecaviz politikaları ve diğer ülkeler aleyhine ambargo silahını kullanmasını mahkum etmişlerdir.

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2012

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