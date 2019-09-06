6 Eyl 2019 10:44
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‘’Are You Voleyball?’’ isimli İran film, Meksika’da en iyi film ödülü kazandı

‘’Are You Voleyball?’’ isimli İran film, Meksika’da en iyi film ödülü kazandı

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Mohammad Bahşi’nin yazıp ve yönettiği kısa film ‘’Are You Volleyball? ’’ isimli film Meksika 24. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivalinin en iyi kısa filmi seçildi.

‘’Are You Volleyball’’ 1995 yılından düzenlenen festivalde en iyi kısa film ödülünü kazandı. 

‘’Are You Volleyball’’ son 1.5 yıldan beri İran ve çeşitli ülkelerden 60’ı aşkın ödül kazanmıştır. 

Film Arap mültecilerin İngilizce konuşan bir ülkenin sınırlarına geldiklerinde, sınırların kapalı olduğunu ve orada kalmak zorunda kaldıklarını, daha sonra birkaç çocuğun mültecilerle askerler arasında iletişim kurmalarını sağladığını konu almaktadır. 

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2012

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