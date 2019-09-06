Guterres ilk kez İran halkı aleyhindeki ambargoların negatif etkilerini onayladı

Guterres ilk kez bir raporunda ambargoların İran halkı üzerindeki etkilerine değinmektedir.

BM Genel Sekreteri raporunda, ‘’Geniş ambargoların ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanma konusu incelenmelidir zira Amerika 5 Kasım 2018’den İran’da 700 hakiki şahıs, kurum, havacılık ve denizcilik alanında ambargo uygulamaktadır. ‘’ dedi.

Raporda Amerika’nın 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren İran’dan petrol alım muafiyetlerini uzatmadığına işaretle, ‘’Amerikan yetkililerin ifade ettiğine göre ambargolar İran hükümetinin 10 milyar dolar petrol gelirine ulaşmasını engellemektedir, ambargolar İran’daki mültecilerin durumunu da etkilemekte ve bu da İnsan Hakları Komiserinin raporunda belirtilmiştir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Guterres raporunda zorlu denetimler, bankacılık hizmetlerine ulaşmadaki zorluklar ve döviz sıkıntısının İran’ın insani konularla ilgili alımları zorlaştırdığını vurguladı.

Güterres raporunun bir bölümünde ambargo ve bankacılık kısıtlamalarının yasa dışı bir şekilde ilaçlar ve tıbbi teçhizatların üretimi, ulaşımı ve dağıtımına etki ettiğinden dolayı kaygılarını bildirmiştir.

Guterres raporunda ambargoların İran’ın gıda alımında, selden zarar görenlere uluslararası yardımların gönderilmesindeki etkilerini ve yarattığı sıkıntıları da gündeme getirmiştir.

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2012