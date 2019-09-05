Zarif: Trump’tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz

Endonezya ziyaretine başlayan Zarif, Cakarta havaalanında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın 24 saat içinde İran sorunlarını çözebileceğini söylemesi ile ilgili, ‘’Bay Trum en iyisi İran halkına sorun yaratmasın, ne biz kendisinden sorunlarımızı çözmesini beklemiyoruz ne de kendisi bizim sorunlarımızı çözebilir. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’da sürekli silahlı saldırı olaylarına değinerek, ‘’Trump eğer Amerika halkının silahlı saldırılarla ilgili sorununun çözebiliyorsa, çözsün, İran halkına da sorun yaratmaması bize yeter. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde taahhütlerini azaltmasının 3. Adımına değinerek, ‘’Avrupalılar, taahhütlerine yerine getirebilmek için Amerika’dan izin almak istiyorlarsa Amerika onlara bu izni vermeyecektir. Amerika politikasını İran’a azami baskı olarak belirlemiştir ve siz bu ülkeden bu baskıyı azaltmayı bekliyorsunuz, Amerika bunu yapmayacaktır. ‘’ dedi.

Zarif, Avrupalılara hitaben, ‘’Sizden bir imtiyaz beklemiyoruz ve Avrupalılar da İran’a lütufta bulunmamaktadır, onlar taahhütlerini yerine getirmeliler, bu taahhütler ne Amerika ile ilgili nede Amerika’nın iznine bağlı değildir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’KOEP’in ikinci ekinin üçüncü bende bu taahhütlerin kaunların uygulanması ve onları sonucu olduğunu belirtmekte ve Avrupalıların taahhütleri Amerika ile ilgili değildir ve Avrupalılar bunu yapmayarak hata yapmışlardır.’’ dedi.

Zarif, İran’ın 3. Adım ile ilgili kararının resmi olarak birkaç saat içinde Bayan Mogherini’ye ilan edileceğini fakat bu kararın da daha önceki iki karar gibi geri dönme imkanı olduğunu ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmekle birlikte bu karardan geri dönülebileceğini ifade etti.

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2012