5 Eyl 2019 20:52
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News Code: 83466669
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İran’ı ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 40 artış göstermekte

İran’ı ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 40 artış göstermekte

Tahran, IRNA- Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Baka Yardımcısı Veli Teymuri, 21 Mart ile 21 Temmuz arasında İran’ı ziyaret eden yabancı turist sayısının yüzde 40 arttığını söyledi.

Hamadan kentinde açıklamada bulunan Teymuri, bu süre zarfında 3 milyonu aşkın yabancı turistin ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Teymuri, 2018 yılında toplam 1.4 milyar kişinin tün dünyada turist olarak gezdiğini belirterek, bu rakamın öngörülenden iki sene önce gerçekleştiğini söyledi.

Bir önceki yıl 7.8 milyon yabancı turistin İran’ı ziyaret ettiğini belirten Teymuri, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 52 artış gösterdiğini ifade etti.

Teymuri İran’ı ziyaret eden yabancı turistlerin yüzde 80’inin kültürel ve mezhebi turist olarak ziyarette bulunduklarını söyledi.

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2012

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