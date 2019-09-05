Zarif: Bölge güvenliği dışarıdan satın alınamaz

Zarif, Bangladeş’te düzenlenen Hint Okyanusuna Kıyısı Olan ülkelerin Toplantısında (IORA) yaptığı konuşmasından denizlere dayalı ekonomilerin gelişmesinin tüm bölgedeki istikrar ve güvenliğe bağlı olduğunu belirterek, İran’a göre bunun bölge içinden temin edilmesi gerekir ve güvenliği dışarıdan almak mümkün değildir zira bu bölgede yabancı üslerin artmasına sebep olacağını söyledi.

Hint Okyanusunun birçok kaynakları olduğunu ve bunlardan yararlanılması için keşfedilmesi gerektiğini ifade eden Zarif, bunun için gıda ve denizcilik güvenliğinin dikte alınması gerektiğini söyledi.

Zarif, Hint Okyanusunda İnsan, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı balıkçılık ve denizin kaynaklarından yasa dışı şekilde yararlanma sorunları olduğunu belirterek, Hint Okyanusunun istikrar ve güvenliğine vurgu yaptı.

Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin daha önceki toplantıları 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenmiştir.

Güney Afrika, Hindistan, İran, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Sri Lanka, Avustralya, BAE, Umman, Yemen, Bangladeş, Kenya, Moris, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Seyşel Adaları birliğin esas ve Çin, Japonya, Mısır, İngiltere ve Fransa birliğin görüşme taraflarıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012