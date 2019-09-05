Slovenya, İran ile en üst düzeyde işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

Poçioleşk, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile yağtığı görüşmede bu konuyu bildirdi.

Irakçi ve Poçioleşk görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin düzeyini incelediler ve mevcut potansiyeller ve kapasitelerden yararlanmaya vurgu yaptılar.

Taraflar bu hususların gerçekleşmesi için ticari ve ekonomik heyetlerin karşılıklı ziyaretlerini istediler.

Irakçi görüşmede Amerika’nın yasa dışı ve tek taraflı ambargolarının yarattığı sorunlara değinerek, bu ambargoların bir taraftan da bazı fırsatlar yarattığını ve taraflar arasında işbirliğinin gelişmesi için bazı yolların mevcut olduğunu söyledi.

Irakçi, Fransa’daki temasları sonrasında Slovenya- İran siyasi dönemsel siyasi istişarelerine katılmak için bu ülkeyi ziyaret etmektedir.

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2012