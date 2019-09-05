Zarif: Amerika’nın haraç isteme politikası bir örneğe dönüşmektedir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Deniz korsanlığında hezimete uğrayan Amerika haraç almaya yüz tutmuştur. Amerika, (Adrian 1 gemisinin kaptanına) İran petrolünü bize getir ve birkaç milyon dolar al, bunu yapmazsan yaptırımlar listesinde yer alacaksın. Bu beni Oval Ofise davet etmelerine benziyordur. Bu bir örneğe dönüşmektedir.’’ dedi.

Dün batılı medya Amerikan Dışişleri Bakanlığının Adrian 1 gemisinin kaptanı ile temas kurulduğunu ve kendisinden alacağı birkaç milyon dolar karşısında bu gemiyi Amerika’nın el koyabileceği bir limana sevk etmesini istediklerini bunu yapmamaları durumunda ise kendisinin yaptırımlar listesinde yer alacağını yazdı.

Bu haber Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından da onaylandı. Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığının İran Özel Temsilcisi Brian Hook, gemi kaptanı ile direkt temasa geçerek bu istekte bulunmuştu.

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2012