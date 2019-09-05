Musevi, Amerikan yönetiminin İran aleyhindeki yeni ekonomik terörizm dalgasını mahkum etti

Musevi, Twitter’de yaptığı açıklamada, ‘’Amerikan yetkililerinin düşmanca söylemleri ve eylemlerindeki artış, casusluk ve hainlik için ödül belirlemeleri, İran milletini etkilemek için yapılan ve yenilgiye mahkum uygulamalardır.’’ dedi.

Musevi, bu söylemlerin onların karnesinde İranlılar ile ilgili yeni siyah belgeler oluşturacağını belirterek, Amerikan yetkililerin bu yaptıklarının bir gün hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının İran Özel Temsilcisi Brian Hook dün İran güçlerinin yasa dışı petrol satışı ile Lübnan Hizbullah ve Hamas’ın eğitimini üstlenmiş bulunduğunu iddia etti.

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2012