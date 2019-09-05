İran’ın en büyük limanından Petro dışı ihracat yüzde 15 arttı

Verilen istatistiklere göre bu limandan 21 Mart’tan 21 Ağustos tarihine kadar 16 milyon ton petrol dışı ürün ihraç edilmektedir. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstermektedir.

Şehit Recai Limanı Özel Ekonomik Bölgesi Bender Abbas Limanının 23 Km batısında Geşm adası ve Hürmüz Boğazının kuzeyinde yer almakta ve İran ticaretinin yüzde 50’si buradan yapılmaktadır.

Bu Özel Ekonnomik Bölge Kuzey-Güney Transit Koridorunun merkezinde yer almaktadır.

Hürmüzgan ili Limanlar Genel Müdürü Alla Murad Afifipur, yaptığı açıklamada belirtilen zaman diliminde bu limanda 34 milyon ton ürü tahliye ve yüklenmesi yapıldığını ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdiğini söyledi.

Afifipur, petrol dışı ürünlerin boşaltım ve yüklenmesi bu süre zarında 23.4 milyon ton olduğunu ve bunun yüzde 9 artışı olduğunu söyledi.

Bu yetkili, bu süre zarfında 10 milyon 790 bin 358 ton petrol ürünlerinin de bu limandan taşınmasının yapıldığını ve bunun da yüzde 2.6 artış gösterdiğini söyledi.

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2012