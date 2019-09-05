Amerika’nın düşmanca tutumu İran uzay programına halel getirmeyecektir

Kurum tarafından yapılan açıklamada Amerika’nın yaptığının gelişmekte olan ülkeler ve uzay alanında faaliyette bulunan ülkelerin faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğu fakat İran’ın bu yöndeki iradesine halel getiremeyeceği vurgulandı.

Açıklamada Amerika’nın uyguladığı ambargonun uluslararası hukuk, ülkelerin barışçıl bir şekilde uzaydan yararlanma yönündeki konvansiyonlara ve uluslararası temel kabul edilmiş kurallara aykırı olduğu ve İran Uzay Kurumunun bu karara BM ve gerekli merciler nezdinde itirazda bulunacağı ifade edildi.

Diğer taraftan İran Uzay Kurumu Başkanı Morteza Berari, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada uygulanan yaptırımın İran uzay alanındaki ilerlemesinde etkisi olmayacağını vurguladı.

Berari, İran’ın bu alandaki ilerlemelerine değinerek tüm bunların da yaptırımlar uygulandığı bir dönemde sağlandığını belirti.

İran Telekomünikasyon ve İletişim Bakanı, ABD'nin İran Uzay Kurumu'nu yaptırımlar listesine eklemesine tepki göstererek, Trump'ı Avengers filmindeki nefret edilen karaktere benzemeye çalışmaya son vermeye çağırdı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Telekomünikasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, 'uzaya yaptırım uygulaması bir yana dursun, ABD'yi bu görüntüde görmek istiyorum. Dünya ve parlak gelecek, sınırlı sayıda kişilere değil, bütün insalığa aittir. Bay Trump! Thanos'a benzemeye çalışmaya son verin!'

Azeri Cehromi paylaşımının sonunda şu ifadeyi kullandı: 'Thanos, Avenger filminde nefret edilen bir oyuncudur ve amacı, sınırlı sayıda insanların ayatının iyileşmesi için dünya halkının büyük bölümünü katletmektir.'

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2012