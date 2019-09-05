Zarif: Geçmişimizde radikalizm yoktur

Bangladeş’te temaslarda bulunan Zarif, Farsça Hocalar toplantısında yaptığı açıklamada Farsça dilin ortak bir kültürün temeli olduğunu, Farsça’nın bir kavim ve milliyetçi bir yönelimin dili olmadığını söyledi.

Zarif, İranlılar için Farsça’nın milli hüviyet ve tarihi derinlik olduğunu ve İranlıların Farsça dili ile onur duyduklarını belirterek, Farsça’nın ortak kültür dili olduğunu ve dünyanın bir çok kültürel mirasın bu dili tanımakla şekillendiğini söyledi.

Bosna’daki kahvehanelerin çinilerinden, Osmanlı saraylarına kadar, oradan Orta Asya’ya kadar uzanan coğrafyada Farsça bilmeden halkın kültüründen ve tarihinden yabancılaşacağını ifade eden Zarif, Farsça’nın Coğrafi bir kültür olmadığını bu dilin aşk, irfan ve algı dili olduğunu söyledi.

Radikalizmin dinle ilgisi olmadığını ifade eden Zarif, bunun Hafız, Saadi, Mevlana, Firdevsi, Rudeki şiirlerinden belli olduğunu söyledi.

Farsça’dan konuşmanın milliyetçilik anlamı taşımadığını bunun din ve inançları algılamak için derin kültürel anlamı taşıdığını ve ortak tarihin algılanması için buna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’Bizi kültürel geçmişimizde koparmak isteyenler bizim bir birimizle işbirliğimizi engellemek isteyenlerdir. Neden İngilizler Farsça eğitimini yasakladılar. Müslümanların ve İslam Dünyası vatandaşlarının kendi mirasını okuyamaması utanç verici olaydır. ‘’ dedi.

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2012