4 Eyl 2019 23:55
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News Code: 83465739
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Ruhani: İran’ın taahhütlerinin azaltılmasının 3. Adımı Cuma gününden uygulanacak

Ruhani: İran’ın taahhütlerinin azaltılmasının 3. Adımı Cuma gününden uygulanacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltmadaki 3. Adımının Cuma gününden uygulanacağını söyledi.

Yargı ve Yürütme Erklerinin Başkanları ile görüşen Ruhani, yaptığı açıklamada, ülkenin barışçıl nükleer enerji alanında gelişme ve araştırma konularının İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

İran’ın yapacaklarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kuralları çerçevesinde olacağını ifade eden Ruhani, Avrupa’nın önünce taahhütlerine geri dönmeleri için 60 günlük bir süre olduğunu ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerine geri dönmeleri zaman, İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

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2012

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