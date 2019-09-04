Zarif: Bizim için önemli olan Avrupa’nın yaptıklarıdır

Dakka’da bulunan Zarif, yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma ile ilgili Avrupalılar ile yapılan son müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Zarif, ‘’Biz ilk günden müzakerelere hazır olduğumuzu fakat kendi adımlarımızı da atacağımızı söyledik, müzakereler sonuçlanırsa bu adımlar durdurulabilir ve hatta geriye de getirilebilir. Müzakereler sonuçlanmazsa ve Avrupalılar en azından petrol satışı ve petrol satış paralarının İran’a geri getirilmesi hususunda taahhütlerini yerine getiremezlerse İran atacağı adımlara devam edecektir. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın gelecek günlerde 3. Adımını atacağını fakat müzakerelere de devam edeceğini belirterek, ‘’İki ay sonra eğer müzakereler sonuçlanmazsa biz 4. Adımı atıp yine müzakerelere devam edeceğiz. ‘’ dedi.

İran’ın müzakere masasını terk etmediğini ve terk etmeyeceğini ifade eden Zarif, müzakerenin karşı tarafında şartlarını kabul anlamı taşımadığını söyledi.

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2012