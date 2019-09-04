Irakçi: Tahran’ın tutumu KOEP’in korunması yönündedir

Irakçi görüşmede iki ülke ilişkilerinin dostane olduğunu belirterek, Sovenya’nın KOEP’e verdiği desteğe teşekkür ederek o ülkenin INSTEX’e katılım istediğinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İran-Slovenya siyasi istişarelerine katılmak için o ülkede bulunan Irakçi ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Bayan Simona Leksouar ile de görüştü.

Irakçi ve Leksouar arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Yemen ve Ortadoğu’daki barış süreci, Suriye’deki son gelişmeleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve Avrupa Özel Mali Mekanizması (INSTEX) konularını masaya yatırdı.

Irakçi başkanlığında üst düzey bir heyet Fransa’da 10 Saatlik Fransa’nın KOEP ile ilgili önerisi hakkında görüşmeler sonrası Slovenya’ya geçmişti.

Irakçi görüşmelerden sonra attığı Twitter mesajında, ‘’Uluslararası kanuna dayalı uluslararası düzen Amerika’nın tek yönlü politikaları karşısında hezimete uğramaktadır. ‘’ diye yazdı.

Irakçi, ‘’2020 yılına girerken güçlülerin kanunu kanunun gücüne zafer kazanmaktadır.’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012