Pakistan Ordusu: İran’ın bölgesel barış için rolü inkar edilemez

General Ğafur, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan silahlı kuvvetleri arasında sınırlarda barış ve istikrarın sağlanmasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artmasına değinerek, iki ülke ilişkilerinin kardeşçe olduğunu söyledi.

Ğafur, Ortadoğu ve Batı Asya bölgelerinin önemine değinerek bu bölgelerin ikinci dünya savaşı sonrası büyük güçler tarafından savaş alanına döndüğünü söyled.

Pakistan Ordusu Sözcüsü, ‘’Tahran, Ortadoğu bölgesindeki durumdan dolayı bazı meselelerle karşı karşıyadır fakat kimse İran’ın bölgedeki barışın sağlanmasındaki önemli rolünü inkar edemez. ‘’ dedi.

General Ğafur, iki ülke orduları özellikle sınır birlikleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artmakta olduğunu söyledi.

Teröristlerin İran-Pakistan sınır bölgesindeki faaliyetlerinin artması sonrası Pakistan İran ile olan sınır bölgelerinde özel harekat birliklerinin yanı sıra fiziki engeller ve tellerle de güvenliğin artması yönünde faaliyetler başlattığını bildirdi.

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2012