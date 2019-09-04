4 Eyl 2019 18:39
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News Code: 83465545
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Erdekaniyan: Rusya, İran petrol sanayinde 10 milyar dolar yatırıma hazırdır

Erdekaniyan: Rusya, İran petrol sanayinde 10 milyar dolar yatırıma hazırdır

Moskova, IRNA- İran Enerji Bakanı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonun İranlı Eş Başkanı Rıza Erdekaniyan, Rusya’nın İran petrol projelerinde 10 milyar dolar’lık yatırım müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Rusya temasları ve Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ile temasları hakkında açıklamada bulundu.

Erdekaniyan, İran’ın yaklaşık iki ay sonra Avrasya Ekonomik birliğine katılım sürecinin başlayacağını belirterek, birliğin İran için iyi bir fırsat olacağını ve resmi üyelikle birlikte de birçok fırsatın yakalanacağını söyledi.

İran önceliğin komşularla çalışmak olduğunu ifade eden Erdekanizyan, bölge ülkeleri ve komşularla ilişkilerin gelişmesi için yapılan yatırımların milli menfaatler açısından yarar olarak geri döneceğini söyledi.

Erdekaniyan, Hürmüzgan ilinde 1400 magawatt’lık Serik Santralinin Rusya’nın 1.2 milyar dolar kredisi ile ilgili ek anlaşmasının imzalandığını belirterek, projenin iki aya kadar başlamasını beklediklerini söyledi.

Rusya’da, İran-Rusya ve Azerbaycan elektrik şebekelerinin bağlanması konusunda müzakereler yaptıklarını belirten Erdekaniyan, bu proje ile ilgili ön fizibilite çalışmasının yakında başlayacağını ve en fazla bir seneye kadar ön araştırmanın süreceğini söyledi.

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2012

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