Erdekaniyan: Rusya, İran petrol sanayinde 10 milyar dolar yatırıma hazırdır

Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Rusya temasları ve Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ile temasları hakkında açıklamada bulundu.

Erdekaniyan, İran’ın yaklaşık iki ay sonra Avrasya Ekonomik birliğine katılım sürecinin başlayacağını belirterek, birliğin İran için iyi bir fırsat olacağını ve resmi üyelikle birlikte de birçok fırsatın yakalanacağını söyledi.

İran önceliğin komşularla çalışmak olduğunu ifade eden Erdekanizyan, bölge ülkeleri ve komşularla ilişkilerin gelişmesi için yapılan yatırımların milli menfaatler açısından yarar olarak geri döneceğini söyledi.

Erdekaniyan, Hürmüzgan ilinde 1400 magawatt’lık Serik Santralinin Rusya’nın 1.2 milyar dolar kredisi ile ilgili ek anlaşmasının imzalandığını belirterek, projenin iki aya kadar başlamasını beklediklerini söyledi.

Rusya’da, İran-Rusya ve Azerbaycan elektrik şebekelerinin bağlanması konusunda müzakereler yaptıklarını belirten Erdekaniyan, bu proje ile ilgili ön fizibilite çalışmasının yakında başlayacağını ve en fazla bir seneye kadar ön araştırmanın süreceğini söyledi.

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2012