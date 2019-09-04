4 Eyl 2019 18:10
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News Code: 83465509
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Zarif, Bangladeş üst düzey yetkilileri ile görüştü

Zarif, Bangladeş üst düzey yetkilileri ile görüştü

Tahran, IRNA- Bangladeş’te temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Başbakan, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dün gece Dakka’ya gelen Zarif, Sabah ilk temasını Başbakan Şeyh Hüseyne ile görüştü. Zarif daha sonra Dışişleri Bakanı Abülkasım Abdülmümin ile görüştü.

Zarif, Meclis Başkanı Şirin Şermi Çoderi ile de görüştü.

Zarif görüşmeler sonrası Twitter’den yaptığı açıklamada, ikili işbirliği ve İslam dünyasında ihtilaflara çözüm arayışının görüşmelerinin eksenini oluşturduğunu belirtti.

Zarif yarın düzenlenecek Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin bakanlarının katıldığını toplantıya katılacaktır.

Zarif, daha sonra Endonezya’da temaslarda bulunmak üzere o ülkeye gidecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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