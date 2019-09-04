Zarif, Bangladeş üst düzey yetkilileri ile görüştü

Dün gece Dakka’ya gelen Zarif, Sabah ilk temasını Başbakan Şeyh Hüseyne ile görüştü. Zarif daha sonra Dışişleri Bakanı Abülkasım Abdülmümin ile görüştü.

Zarif, Meclis Başkanı Şirin Şermi Çoderi ile de görüştü.

Zarif görüşmeler sonrası Twitter’den yaptığı açıklamada, ikili işbirliği ve İslam dünyasında ihtilaflara çözüm arayışının görüşmelerinin eksenini oluşturduğunu belirtti.

Zarif yarın düzenlenecek Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin bakanlarının katıldığını toplantıya katılacaktır.

Zarif, daha sonra Endonezya’da temaslarda bulunmak üzere o ülkeye gidecektir.

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2012