Yabancı müşteriler, İran Enerji Borsası'nda LPG'ye rağbet gösterdi

İran Enerji Borsası Bilgilendirme Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fars Körfezi Yıldırz Petrol Şirketi'nin ton bazında 290 dolar olarak satışa sunduğu toplam 10 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı alıcı buldu.

Ayrıca Tebriz Petrol Rafineri Şirketi'nin ton bazında 263 dolar olarak satışa sunduğu bin ton sıvılşatırılmış petrol gazı da yabancı müşterisi tarafından satın alındı.

Bunlar, İran sıvılaştırılmış petrol gazının yabancı müşteriler tarafından alınmasından sadece birkaç örnektir.

ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına rağmen, enerji sektöründe üretilen ürünlerin çok sayıda müşterisi var ve alıcılar, İran Enerji Borsası'nda bu ürünleri alabilir.

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