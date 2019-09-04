4 Eyl 2019 17:06
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News Code: 83465433
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Yabancı müşteriler, İran Enerji Borsası'nda LPG'ye rağbet gösterdi

Yabancı müşteriler, İran Enerji Borsası'nda LPG'ye rağbet gösterdi

Tahran, IRNA- İran Enerji Borası'nda 70 bin tonluk 6 sıvılaştırılmış petrol gazı yükü satışa sunuldu. Bunlardan 16 milyon dolar değerinde 62 bin tonluk kısmı yabancı müşteriler tarafından alıcı buldu.

İran Enerji Borsası Bilgilendirme Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fars Körfezi Yıldırz Petrol Şirketi'nin ton bazında 290 dolar olarak satışa sunduğu toplam 10 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı alıcı buldu.

Ayrıca Tebriz Petrol Rafineri Şirketi'nin ton bazında 263 dolar olarak satışa sunduğu bin ton sıvılşatırılmış petrol gazı da yabancı müşterisi tarafından satın alındı.

Bunlar, İran sıvılaştırılmış petrol gazının yabancı müşteriler tarafından alınmasından sadece birkaç örnektir.

ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına rağmen, enerji sektöründe üretilen ürünlerin çok sayıda müşterisi var ve alıcılar, İran Enerji Borsası'nda bu ürünleri alabilir.

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