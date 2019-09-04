Alıkonulan İngiliz geminin 7 mürettebatının kendi ülkelerine dönmeleri için gerekenler yapılmış

İran'ın Haber Televiyonu'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Bizim alıkonulan geminin mürettebatı ile sorunumuz yok. Bu gemi kuralları ihlal etmiş ve yapmaması gereken işler yapmıştır' dedi.

Geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri tarafından alıkonulan İngiliz petrol tankeri ile ilgili adli ve hukuki sürecin devam ettiğini açıklayan Musevi, 'İran hümaniter politikası doğrultusunda, mürettebatın kendi ülkelerine dönmesini sağlıyor' diye ekledi.

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