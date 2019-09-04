4 Eyl 2019 16:30
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News Code: 83465371
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Alıkonulan İngiliz geminin 7 mürettebatının kendi ülkelerine dönmeleri için gerekenler yapılmış

Alıkonulan İngiliz geminin 7 mürettebatının kendi ülkelerine dönmeleri için gerekenler yapılmış

Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiliz petrol tankeri mürettebatından 7 kişinin serbest bırakılma işlemlerinin yapıldığını ve bu mürettebatın yakında ülkelerine döneceklerini belirtti.

İran'ın Haber Televiyonu'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Bizim alıkonulan geminin mürettebatı ile sorunumuz yok. Bu gemi kuralları ihlal etmiş ve yapmaması gereken işler yapmıştır' dedi.

Geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri tarafından alıkonulan İngiliz petrol tankeri ile ilgili adli ve hukuki sürecin devam ettiğini açıklayan Musevi, 'İran hümaniter politikası doğrultusunda, mürettebatın kendi ülkelerine dönmesini sağlıyor' diye ekledi.

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