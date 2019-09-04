İranlı biyoteknologlar, İranlı bilim adamının insafsızca gözaltında tutulmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi

Konferansa katılan bilim adamları, konferansın sonuç bildirgesinde uluslararası ve BM dahil insan hakları kurum ve kuruluşlarını konuya ciddi şekilde müdahaleye çağırdı.

Konferansın sonuç bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı:

'Biz 3. Uluslararası İran Biyoteknoloji Konferansı'na katılımcılar olarak, bu değerli İranlı bilim insanının bir az önce serbest bırakılmasını ve kendisi, ailesi, İran bilim camiası ve diğer dünya bilim adamlarına vurulan manevi zararların telafi edilmesini talep ediyoruz.

ABD'nin insafsızca uyguladığı yaptırımların halkın genel refahına vurduğu darbe ile birlike bilim ve araştırma camiası da bu yaptırımlardan olumuz şekilde etkilenmiştir.

Dünyanın kök hücre alanında en saygın 100 bilim adamından biri sayılan Mesud Süleymani'nin ABD hükümetince serbest bırakılmasını talep ediyoruz.'

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