Zarif: ABD'nin yaptırım uygulaması, bu ülkenin kendi ekonomik gücünü tehdit ediyor

Zarif, Bengladeşli mevkidaşı ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İran Uzay Kurumuna yaptırım uygulanması ile ilgili soruya, 'Amerikalılar yaptırımlara bağımlı hale gelmişler. ABD'nin bu yaptırımlarının hiçbir etkisi yok ve dünya da yavaş yavaş ABD ile dalga geçmeye başlamış. Bu gidişle ABD kendisine de ambargo uygulayabilir! Çünkü herkesi yaptırım listesine almışlar ve her gün bir hükümete karşı harekete geçiyorlar' ifadesine yer verdi.

'ABD’nin ekonomik kaldıraç olarak yaptırımlar aracını kullanması, o kadar aşırı hale gelmiş ki bu ülkenin kendi ekonomik gücünü bile tehdit etmektedir' diyen Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin 2018 yılına kadar nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını hatırlattı.

Zarif konuşmasını şöyle sonlandırdı:

’Amerikalıların katıldığı son nükleer anlaşma ortak komisyonu iki yıl önceydi. Amerikalılar tekrar yaptırım ve nükleer anlaşma ihlallerini durdururlarsa, müzakerelere geri dönebilirler. Bu konuyu biz açıkça ilan ettik ve Fransızlara da özel olarak belirttik.'

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